Revitaliser les sols - 2e éd.. Diagnostic, fertilisation, nutriprotection

A l'heure où les terres agricoles sont mises à mal par les excès d'engrais et de pesticides ou le changement climatique, il est urgent de réconcilier rendement, fertilité et qualité, de façon naturelle et durable. Cet ouvrage présente des solutions pour restaurer les équilibres des sols et les rendre plus fertiles et résilients. Après avoir expliqué comment procéder à une analyse des sols, il détaille de nombreuses pistes pour : - rééquilibrer la microbiologie des sols ; - fertiliser les cultures ; - protéger les espèces plantées (nutriprotection). Cette nouvelle édition, mise à jour et enrichie, offre les clés d'un cheminement de transition agro-écologique solide et vertueux.