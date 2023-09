Le penchant de la Grâce. Laisser Dieu agir en nos vies

"Tout est grâce ! " affirmait à la fin de sa vie sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cependant, qui sait encore ce qu'est la grâce ? On prie la Sainte Vierge "pleine de grâce" , mais nous serions bien en peine de définir ce dont il s'agit. Et surtout, et c'est le plus regrettable, chacun d'entre nous vit souvent comme s'il était "vide de grâce" , irrémédiablement privé de cet appui et de cet élan, de ce souffle intérieur. Il est devenu suspect de nos jours de s'en remettre au Ciel. L'Ecriture nous dit pourtant que de la plénitude du Christ nous recevons "grâce sur grâce" . L'inventaire de tant de bienfaits amène, chemin faisant, à reconsidérer de grandes notions trop oubliées : la justification, l'état de grâce, le péché, le mérite, la prédestination, le libre arbitre, les sacrements, les charismes... Eclairant et vivant, ce catéchisme de la grâce nourrira la méditation de celui qui souhaite ouvrir son coeur aux dons de Dieu. Le père Guillaume de Menthière est curé à Paris et enseignant au Collège des Bernardins. Auteur de nombreux ouvrages, il met sa plume de prédicateur au service d'une formation théologique pour tous.