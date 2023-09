10 films pour comprendre le psychotrauma

Qu'est-ce que le psychotrauma ? Il s'agit d'un événement menaçant qui a été vécu et dont les effets terrifiants sont d'intensité variable. Accidents, agressions, catastrophes naturelles... jusqu'aux adversités dites chroniques comme la maltraitance, la négligence ou encore le manque de sécurité. Des stress plus isolés comme des procédures médicales ou, plus inscrits, comme des environnements défavorables sont aussi des facteurs déclenchants : précarité modérée à sévère, violences ou discriminations, même temporaires. Et si on (re)découvrait : - L'expérience des traumas de guerre avec le film Empire du Soleil ; - les agressions sexuelles dans l'enfance à partir de Grâce à Dieu ; - le trouble dissociatif de l'identité en appui à Split ; - Le syndrome de répétition au travers du film De rouille et d'os...