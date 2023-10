13 batailles. Une histoire de France

En treize batailles emblématiques, l'objectif de cet album est de raconter une histoire chronologique et militaire de la France, par 13 batailles victorieuses qui se sont déroulées sur le sol français, de Gergovie à la bataille de Montcornet. Chaque chapitre du livre sera évoqué sur 12 planches de récit BD, avec un personnage historique existant ou fictif comme point d'attention et construisant la narration. La sélection de ces batailles a été faite dans le respect d'une certaine répartition chronologique, géographique et thématique.

Le collectif d'auteurs est composé d'un dessinateur-coloriste par histoire et d'un unique scénariste (Dobbs), accompagné par le conseiller historique référent (Stéphane Dubreil). L'ensemble de ces auteurs impliqués dans le projet sont des bédéastes au parcours solide, qui ont tous une expérience notable en BD historique chez de nombreux éditeurs.