Eloge de l'imprevu. Histoires d'un drôle de chercheur

Des fiches de cours synthétiques sous forme graphique et attrayante pour retenir efficacement l'essentiel des données (dates, acteurs, faits historiques et d'actualité...). Des quiz pour se tester. Des conseils pratiques pour bien se préparer à l'épreuve. Inclus : Ton kit de survie pour le Bac avec SchoolMouv Des vidéos pour mieux comprendre et s'en souvenir à coup sûr. Un tchat pour poser toutes tes questions à un prof particulier en ligne. Des quiz intéractifs pour réviser.