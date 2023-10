Pour Noël, j'apporte le dessert (et un mec !). Romance de Noël

Note : penser à passer à la boulangerie et à la boutique des petits amis parfaits. Depuis toujours chez les Ferreira, c'est Conception, la grand-mère, qui fait la loi. D'après elle, Gina et ses cousins ne sont pas seulement une source constante de déception, non, ils s'acharnent en plus à la priver du plaisir de devenir arrière-grand-mère : une honte ! C'est pourquoi elle a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour débarquer en France et les traumatiser remettre dans le droit chemin du mariage. Mais, si la perspective de passer Noël avec leur aïeule tyrannique ne les enchante guère, Gina et ses cousins y voient aussi l'occasion d'un nouveau pari : et s'ils donnaient très exactement à leur ancêtre acariâtre ce qu'elle attend ? Et s'ils se trouvaient tous un +1 pour lui en mettre plein les yeux ? Gina est confiante : son meilleur ami est le faux fiancé idéal pour gagner la compétition. Sauf que le destin (ou la magie de Noël ? ) a d'autres plans pour elle. Des plans qui pourraient bien l'inciter à renouer avec Marius, ex-rugbyman mais toujours star locale et, surtout, son amour de jeunesse... A propos de l'autrice Eve Borelli habite dans le sud de la France, entourée de sa famille ainsi que d'un chat extrêmement capricieux. Enseignante en lettres, elle aime écrire autant qu'elle apprécie les moments entre amis, les fous rires, les bons repas, les apéros précédant les bons repas et la légèreté. " Comment vous dire... j'ai tellement rigolé ! C'est une histoire de Noël drôle et rafraîchissante ! " rose_booklove " J'ai passé un agréable moment en lisant cette romance de Noël. L'histoire est bien écrite, on peut y découvrir des flash-back du passé de Gina et Marius. C'est une comédie de Noël qui sort du lot " Bookpassionaddict