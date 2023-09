La Réforme anglaise au féminin. Katherine Parr, Elizabeth Tyrwhit et Anne Askew

Alors que la situation confessionnelle complexe de la fin du règne d'Henri VIII fut marquée par un retour au catholicisme strict, un certain nombre de personnalités acquises aux idées de la Réforme parvinrent à rester en place et à oeuvrer en sa faveur. En premier lieu Katherine Parr (c. 1512-1548), première reine anglaise à publier sous son nom, en anglais, des manuels de dévotion populaires auprès de son entourage. Dans ce contexte où les femmes avaient un accès limité à la Bible, Anne Askew (1521-1546) intégra les réseaux protestants londoniens où elle prêcha publiquement, ce qui lui valut d'être arrêtée, torturée et condamnée au bûcher par une faction conservatrice qui la savait en contact avec les dames de la cour. Enfin, après l'intermède catholique du règne de Marie F, Elisabeth I'e rétablit le protestantisme, ce qui permit à Elizabeth Tyrwhit (c. 1510-1578) de publier librement, en 1574, un manuel de dévotion. Pour la première fois, sont ici mises en parallèle les démarches et l'engagement de ces trois femmes, dont la notoriété a joué un rôle essentiel dans le mouvement de la Réforme protestante en Angleterre.