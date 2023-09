Soigner ses enfants avec les huiles essentielles

Contrairement aux idées reçues, les huiles essentielles sont particulièrement adaptées aux enfants. A condition de bien les choisir et de bien les utiliser. Bobos du quotidien ou bronchites à répétition, sommeil ou digestion difficiles, elles règlent vite et bien les troubles des petits comme des ados. Dans ce livre, découvrez : L'aromathérapie pour enfants en 33 questions-réponses : Quels sont ses avantages ? Comment agissent les huiles essentielles ? Quelles sont les précautions d'emploi pour les enfants, les bébés ? Quelles sont les voies d'utilisation ? ... Les 26 huiles essentielles, les 13 huiles végétales et les 10 hydrolats spécialement adaptés aux enfants. Angine, eczéma, hoquet, nez qui coule, poux, rougeole, toux, varicelle, verrue... la solution aroma à chaque problème. Les différentes étapes du développement de votre enfant : à chaque âge "ses" huiles essentielles ! Il y a le moment des bleus, des cauchemars, du "je ne veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre"... Inclus : une table de traduction français/latin pour identifier facilement n'importe quelle huile essentielle. 100 façons de soigner votre enfant naturellement grâce aux huiles essentielles