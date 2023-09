Dictées coachées pour un parcours sans faute CM1-CM2

Conçu par des enseignants, Dictées coachées propose aux enfants un apprentissage progressif de l'orthographe et de la grammaire, et attire leur attention sur des points essentiels à la maîtrise de la langue française. Chaque chapitre présente des notions fondamentales à maîtriser, ainsi qu'un échauffement et des exercices d'entraînement à la difficulté croissante. Les dictées sont accompagnées de pistes audio - accessibles via un QR code - qui permettent aux enfants de travailler en autonomie. Pas de doute, ce programme de dictées coachées motivera tous les enfants à muscler leurs compétences orthographiques !