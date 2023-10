Pranayama. Les secrets du souffle

Aller à la rencontre du souffle nous convie à un imprévisible et magnifi que voyage. Les philosophies et pratiques spirituelles les plus anciennes avaient déjà compris à quel point ce souffl e pouvait devenir un maître, un ami et un guide pour celui qui sait écouter. Cependant, la plupart d'entre nous considérons souvent notre souffle comme acquis, comme une faculté innée qui nous accompagne tout au long de notre vie, et peu apprennent véritablement pourquoi et comment bien respirer, mais surtout à quel point cette respiration a le pouvoir de nous transformer. Cet ouvrage, par le yoga, trace une voie dans la pratique de cet art du souffle et du contrôle de l'énergie vitale qu'est le Pranayama, pour accompagner jour après jour aussi bien le pratiquant expérimenté que celui au début du chemin, avec une partie théorique sur l'histoire de cette pratique, des exercices et des séquences thématiques.