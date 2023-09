Femme sacrée. Le guide de référence pour guérir le corps, l'esprit et l'âme

Héritière des savoirs et rites égyptiens de la vallée du Nil il y a plusieurs milliers d'années, Queen Afuat les fait revivre et les transmets dans ce guide mythique, véritable voyage initiatique de guérison physique et spirituelle. Dans ce parcours d'initiation, 11 passages sont associés à une divinité de l'Egypte Ancienne et à un aspect de soin en particulier avec des méditations extraordinaires, des affirmations positives, des plantes conseillées et des rites de passage. Apprenez à rendre sacrés les mots que vous prononcez, les aliments que vous mangez, les relations que vous créez, les espaces dans lesquels vous vivez, en laissant éclore le féminin sacré en vous. Avec amour, sagesse et passion, Queen Afua vous guide pour accepter votre mission et sentir dans votre chair votre dimension sacrée, pour vous guérir, mais aussi pour soigner la mémoire des femmes dans votre famille, votre communauté et votre monde.