Infographie de l'Empire napoléonien

Il y a plusieurs manières d'aborder un sujet aussi complexe que le Premier Empire : considérer qu'il s'agit de l'aventure personnelle, enivrante mais vouée à l'échec d'un seul homme, ou bien le traiter sous l'angle d'une histoire plus ample, celle d'un monde en transition. Les auteurs de cette infographie n'ont pas voulu se concentrer sur l'une ou l'autre option : Napoléon est bien au centre des institutions qu'il a contribué à créer. Il est également le cerveau d'une machine de guerre que rien ne semble pouvoir arrêter. Néanmoins, il était indispensable de dépasser sa seule figure pour mieux mettre en valeur les enjeux qui attendaient la France après dix années de Révolution, prise dans un conflit long contre sa rivale britannique et dont la politique devait s'adapter à un espace en perpétuelle expansion au nom de la théorie des " frontières naturelles ". L'Empire français et ses caractéristiques, la Grande Armée et ses ennemis, les victoires et la chute, enfin l'héritage et l'empreinte laissés par Napoléon sont autant de thèmes qu'une représentation aussi rigoureuse qu'originale espère contribuer à mettre en lumière.