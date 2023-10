Dans le secret des bâtisseurs égyptiens

Arpenter les grands sites archéologiques et les champs de ruines de la vallée du Nil fait prendre la mesure de cette architecture grandiose qui aspire à l'infini. Combien n'ont pas rêvé un jour de percer le secret de leur construction ? Les anciens Egyptiens, en ayant immortalisé leurs actions sur divers supports, nous ont laissé des documents que l'on pourrait qualifier de "première main", qu'il est passionnant d'examiner. Ce livre prend donc le parti d'accorder, pour la toute première fois, une place centrale aux écrits et aux représentations que nous ont laissés les bâtisseurs sur leurs édifices, sur les techniques employées pour les concevoir et leur organisation.