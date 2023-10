Le provocateur. L'histoire secrète des émeutes antijuives de Constantine (août 1934)

Consacré à l'épisode de violence antijuive le plus meurtrier en temps de paix de l'histoire française contemporaine, salué par la critique pour son style, sa construction et son travail d'archive, ce livre est un modèle pour quiconque veut mettre en lumière des faits invisibilisés. Constantine, août 1934. Trois jours d'émeutes opposent les communautés juive et musulmane. Bilan : 28 morts. Ces violences sont un tournant dans la longue histoire qui aboutira au départ des Juifs d'Algérie en 1962. Longtemps ce drame fut mis sur le compte des tensions intercommunautaires et d'un antisémitisme musulman. Joshua Cole reprend toute l'enquête, révèle des faits tenus cachés par les autorités coloniales et prouve qu'il s'agissait d'une provocation de l'extrême droite.