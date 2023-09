Apprendre l’anatomie humaine en dessinant : S’entrainer, dessiner, effacer. Pages effaçables

Etudiants en médecine, kiné, ostéo, STAPS ou IFSI, ce livre vous propose un concept novateur et une méthode d'apprentissage inédite. Le squelette humain est pré imprimé (pied, genou, membre inférieur main, coude, membre supérieur, épaule, cage thoracique, vertèbre, sacrum-lombaires, cervicales et crâne) sur un support effaçable afin que vous puissiez ensuite dessiner, effacer et redessiner toutes les structures anatomiques que vous devez connaître : muscles, tendons, ligaments, organes, artères, veines, nerfs etc...Vous pouvez ainsi vous exercer indéfiniment jusqu'à la parfaite maîtrise du corps humain !