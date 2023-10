L'École de la confiserie - Cordon Bleu

Berlingots, nougats, calissons, caramels, truffes, pralines, mendiants, guimauves... Et si vous pouviez les réaliser vous-même ? L'école Le Cordon Bleu vous ouvre les portes de ses cuisines pour vous guider dans la réalisation de plus de 90 recettes de confiseries et de chocolats, comme un chef ! - Des recettes classiques et régionales, des confiseries du monde, des recettes "low sugar" et des pièces de décoration pour les grandes occasions. - Un chapitre entier de pas-à-pas de recettes de bases pour apprendre toutes les techniques indispensables : la cuisson du sucre, le tempérage du chocolat, les pâtes d'amande ou de praliné... - Des pas-à-pas détaillés pour les recettes les plus complexes.