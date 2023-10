Un pas vers l'éveil. 50 pensées poétiques pour nourrir le c ur et l'âme

Dans ce recueil, Aurore Widmer livre 50 textes et pensées poétiques. Le concept : Ce recueil est un espace unique d'inspiration et de guidance pour grandir en conscience. C'est un livre à savourer. Ouvrir une page, sentir la résonance dans son coeur, son esprit et son âme. De nombreux sujets y sont abordés comme l'amour de soi, la spiritualité, la confiance, le doute, la peur, la foi ou encore la relation. L'ouvrage a pour vocation de permettre d'ouvrir des portes qui mènent au chemin le plus juste pour soi. Les plus de ce livre : - Un recueil de pensées poétiques à savourer - Aurore Widmer a une communauté de + de 40 K sur Instagram