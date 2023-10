La dépression. Du mal-être à la vie

Le terme "dépression" est utilisé à tout bout de champ. Toute personne souffrant d'un mal-être " fait une dépression" . Dans le même temps, la psychiatrie a abandonné toute théorie au profit d'une surmédicalisation : toute personne déprimée doit être traitée par des antidépresseurs. Quant à la psychanalyse, elle place la dépression dans une position incertaine, entre la mélancolie, le deuil et la perte d'objet. Elle parle aussi de "qualité dépressive" , ou de "dépressivité" pour désigner un type de fonctionnement mental qui permet de se déprimer sans s'effondrer. Ce livre se propose d'explorer les différentes théories et cliniques de la dépression aujourd'hui. Comment prendre en compte la souffrance sans la médicaliser ? Quand la prescription d'antidépresseurs est-elle nécessaire ? Si ceux-ci sont indispensables en certains cas, supprimer les symptômes ne permet pas pour autant de guérir. Mais cet ouvrage invite à penser la dépression autrement : en lui donnant un sens dans l'histoire du sujet, pour guérir et éviter les rechutes qui jalonnent l'existence des déprimés. Au-delà, le malêtre dépressif peut aussi se penser comme ayant une fonction dans la vie du sujet. Loin d'être négatif, il permet de redynamiser une existence qui n'apportait plus de satisfactions. Il se met au service de la vie.