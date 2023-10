Au pif. 45 recettes sans grammage ni mesure

Victor Coutard déteste suivre les recettes à la lettre. En cuisine, il préfère improviser. Mais c'est tout un art ! Dans ce livre il nous donne les clés de sa cuisine au pif : apprendre à cuisiner avec ses cinq sens, avoir le bon matériel, remplir correctement son garde-manger, connaître les différentes familles de goût et savoir les associer, découvrir les herbes aromatiques, les graines, les fruits secs, les épices et leurs usages, apprendre les sauces inratables qui animent les assiettes les plus banales... Il propose ensuite 15 menus soit 45 plats pour apprendre à cuisiner au pif !