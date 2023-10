On achève bien la culture

Collection "Chez Naulleau" Dans ce recueil de chroniques, Pierre Jourde prend acte d'un renversement historique. Autrefois, les conservateurs s'en prenaient à littérature, censuraient la presse, au nom de la morale. Aujourd'hui, toujours au nom de la morale, ce sont les prétendus "progressistes" qui expurgent les romans, nettoient les oeuvres du passé, persécutent les auteurs, tout cela au nom du Bien. Cette haine de la culture procède d'une ignorance profonde, d'une inculture qu'a permise la destruction organisée du système scolaire. Contre ces doctrinaires ignorants, la seule arme efficace est celle dont ils sont profondément démunis : l'humour, qui dévoile leurs ridicules. Pierre Jourde est universitaire, romancier et critique littéraire. Il a publié une cinquantaine de volumes, dont La Littérature sans estomac (L'Esprit des péninsules, 2002, prix de la critique de l'Académie française), Le Jourde et Naulleau (Chiflet et Cie, 2015), ou encore de nombreux romans chez Gallimard.