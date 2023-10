Les cloches de Nagasaki. Journal d'une victime de la bombe atomique

9 août 1945, 11H02. La seconde bombe atomique explose sur Nagasaki à la verticale du quartier chrétien d'Urakami, tuant sur le coup plus de 35 000 personnes. Un souffle de tempête pulvérise tout, à l'hypocentre un vide aspirant envoie en l'air débris et êtres humains. La chaleur est intense. Tout est réduit en cendre, la nuit se fait... Puis, dans ce " désert nucléaire " des ombres sortent de leurs abris de hasard. Parmi eux Takashi Nagai, médecin radiologue sauvé par les murs épais de l'hôpital. En fermant les yeux, il implore : " Seigneur, donne-moi le courage et la force de faire ce qu'il y a à faire. " La cathédrale Sainte-Marie est détruite. Des survivants retrouvent une des cloches miraculeusement intacte et la font sonner. L'espoir renaît ! Le livre de Takashi, Les cloches de Nagasaki (1949), raconte au quotidien cette tragique épreuve et devient un succès mondial. Catholique converti en 1934, l'auteur y parle également de Paix, de Pardon et d'Amour. Il meurt de leucémie en 1951.