Apolline et le chat masqué

Apolline est passionnée d'énigmes en tout genre et experte dans l'art du déguisement. Et ça tombe merveilleusement bien : une série de cambriolages frappe la "Grande Ville" et des chiens de race disparaissent les uns après les autres. Qu'à cela ne tienne, Apolline va mener l'enquête... Une héroïne irrésistible pour des enquêtes insolites Surgie de l'imagination merveilleuse de Chris Riddell, voici Apolline, une petite fille tendre, futée et un brin excentrique, experte en résolution d'énigmes, déguisements et collections farfelues. Sans oublier son acolyte aussi étrange que poilu, Monsieur Monroe. On les adore ! Rires et surprises sont au rendez-vous ! Une histoire richement illustrée par le trait fabuleux de Chris Riddell, au coeur d'une mise en pages diablement inventive qui crée sans cesse la surprise. Le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour et de fantaisie.