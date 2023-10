Tengen Hero Wars T02

L'armée d'Oda Nobunaga se retrouve face à celle de Zhuge Liang. A forces presque égales, 50 000 hommes contre 48 000 hommes, Oda Nobunaga part cependant avec un désavantage important : son armée doit passer par l'étroite gorge de Wai Tale pour attaquer les forces adverses. Mais les retournements de situation s'enchaînent et la tension monte sous le commandement des deux tacticiens de génie. Qui du roi démon ou de l'illustre stratège saura tirer son épingle du jeu dans cette guerre sans merci où les ruses sont reines ? Première oeuvre du dessinateur Sakanoichi Kubaru et du scénariste Hiromoto Yasu, Tengen Hero Wars est publié depuis 2021 dans le Comic Zenon (Valkyrie Apocalypse). Combats épiques, stratégies et figures historiques seront les maîtres-mots de cet isekai à l'action survoltée ! "Une solide série d'action épique". Coyote Mag