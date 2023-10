Tous coupables

Trois disparitions en 24 h vont très vite plonger un village du Sud de la France dans la terreur. Des chasseurs pris au piège, des cadavres au fond d'un lac, des habitants pris pour cibles. Découvrez comment ce petit paradis va basculer en enfer en une journée. Enquête en Aveyron, en Ecosse, à Lille. Secrets, mensonges, injustice et vengeance sont au coeur de cette histoire où certains n'en sortiront pas vivants ! Les répercussions de nos actes sont à la hauteur des traces qu'ils ont laissées et plus ces dernières sont profondes, plus elles font mal...