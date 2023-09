Les ressources humaines dans la fonction publique. L'essentiel à connaître, Edition 2024-2025

Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les concours de la fonction publique (catégories A+, A et B), aux étudiants suivant des enseignements de management public, gestion des ressources humaines ou droit de la fonction publique, ainsi qu'aux agents déjà en poste et désireux d'évoluer en interne. Chacun des thèmes est envisagé à travers une question. Ce cadre problématisé permet à la fois de faciliter l'appropriation des connaissances, d'appréhender la méthodologie des épreuves des concours et d'intéresser les lecteurs qui voudraient disposer de clés pour décrypter les nombreux débats d'actualité concernant la fonction publique.