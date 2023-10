Là où se cachent les âmes soeurs

ET SI VOUS DEVIEZ RENONCER A L'HOMME QUE VOUS AIMEZ POUR LE SAUVER ? Après la mort tragique d'un patient, le docteur Joséphine Granger se réfugie en Ecosse où elle est engagée comme gouvernante chez Lord MacLaine, un aristocrate tyrannique avec son personnel. Aussitôt captivée par Haven Stone, l'ancestrale demeure, et Edward, son séduisant métayer, choyée par la cuisinière du domaine, la douce Mrs Whitmore, Joséphine ose enfin rêver à une vie apaisée. Mais quand elle découvre une chaise vide à la place de la fillette dont elle devait s'occuper, tout s'écroule. Quel secret cache Mrs Whitmore ? Pourquoi Edward semble-t-il si malheureux ? Alors qu'une tempête fond sur l'île des brumes, Joséphine s'apprête à découvrir que, pour sauver celui qu'elle aime, elle devra d'abord affronter ses peurs les plus anciennes. Dans les spectaculaires paysages de l'Ecosse en hiver, un roman bouleversant sur l'amour et la résilience.