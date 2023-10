Un anniversaire de sorcière

Isaure, la petite sorcière, voulait un crocodile pour son anniversaire. En un coup de baguette magique, rien de plus facile à fabriquer pour des sorciers ! Mais, même magique, un crocodile est-il le meilleur animal à adopter ? Un humour absurde né d'une rencontre inattendue Une sorcière et... un crocodile ? Drôle d'idée ! Mais ce n'est que le début d'une invasion d'animaux plus improbables les uns que les autres chez ces sorciers. Une lecture inspirante pour des enfants qui, à cet âge, réclament souvent un animal : il faut penser aux conséquences... Une collection pour commencer à lire tout seul et découvrir le plaisir de la lecture Apprendre à lire, c'est du sport ! C'est pourquoi ce livre est conçu en trois parties. D'abord des jeux pour s'échauffer et se préparer à la lecture, puis l'histoire pour le plaisir de lire, et enfin une comptine détournée pour s'amuser et se récompenser après l'effort.