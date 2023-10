The Infamous Lords Tome 6 : Never marry a scandalous duke

Ian McAllister, duc de Dorchester, est bien embarrassé avec ses pupilles, deux diablotins intenables dont l'énième gouvernante vient de rendre son tablier. Une seule solution : trouver une épouse qui s'occupe de leur éducation. Et pourquoi pas lady Sara Elsmere ? Certes, elle va sur ses trente ans. C'est aussi un bas-bleu qui se prétend entomologiste. Et que dire de ses tenues ridicules ? Néanmoins, elle consent à l'épouser s'il promet de la laisser étudier ses maudits papillons. Marché conclu ! Et comme Ian chérit sa liberté, cette union restera de pure convenance. Enfin, ça, c'était la théorie...