Chugakko Académie, tome 3 - Le Dragon-hybride

Dans ce troisième et dernier tome, une jeune étrangère nommée Senshutsu rejoint le trio. Celle-ci propose d'aider Kouhai Shu à concocter des potions capables de donner des pouvoirs aux dragons et de les soigner. Mais Yume et Tamago sont méfiants : pourquoi feraient-ils confiance à cette fille sortie de nulle part ?