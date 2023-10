Vainqueuse

Cynisca est une princesse de Sparte, le sang d'Héraclès coule dans ses veines. Eduquée comme un homme depuis l'âge de sept ans, elle est aujourd'hui une combattante d'exception, qui rêve d'un triomphe à sa mesure. Mais, confrontée à l'absurdité de la guerre, elle s'interroge. Qu'y a-t-il de glorieux ou de juste à prendre une vie ? N'y a-t-il pas d'autres batailles à mener et d'autres victoires à offrir à la déesse Orthia, comme elle s'y est engagée ? Depuis que la divinité du monde sauvage l'a mise au défi de battre un cheval à la course, Cynisca est devenue la meilleure cavalière de la cité. Et si c'était là le moyen d'entrer dans la légende ?