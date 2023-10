L'empathie pour manager. Du Management au Leadership

A l'ère des nouvelles formes d'organisation et de la transformation digitale, où l'intelligence artificielle concurrence l'humain, l'empathie propose une voie managériale nouvelle pour comprendre et accompagner. D'où vient l'empathie, à quoi sert-elle et comment la cultive-t-on au quotidien ? Alors que le sujet est en vogue, peu de gens connaissent pourtant toute la puissance énergétique que revêt l'empathie. Aptitude à se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent, elle est l'un des principaux leviers pour accéder aux soft skills ! En s'appuyant sur 7 profils empathiques - du manager Open Bar au manager Passerelle en passant par le manager Tour de Pise -, grâce à de nombreux témoignages et exemples, l'ouvrage offre des clés d'identification et des principes opérationnels afin de : - limiter les burn-out et les bore-out ; - dénouer les noeuds et les conflits ; - améliorer le travail en équipe ; - développer les soft skills.