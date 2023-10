Finances Publiques. IEP- Concours administratif, 6e édition

Ce manuel s'adresse aux candidats qui préparent les concours administratifs de catégorie A et A+, aux étudiants des instituts d'études politiques et des facultés de droit. Il intéressera également les professionnels et les citoyens désireux de mieux comprendre le fonctionnement des finances publiques. Synthétique et pratique, il se compose de neuf parties : - Le cadre économique des finances publiques. - Le cadre institutionnel et constitutionnel des finances publiques. - Le budget de l'Etat. - Les règles comptables et le contrôle des finances publiques. - Les finances locales. - Les finances sociales. - Les finances de l'Union européenne. - Les prélèvements obligatoires - Les autres ressources publiques. Les nombreux exemples concrets, graphiques, tableaux et encadrés permettent au lecteur de comprendre et d'assimiler les principes et mécanismes qui régissent les finances publiques. Cette édition traite l'ensemble du champ des finances publiques. Elle comporte un sujet-type concours ENA inédit et son corrigé.