Absolutely Chanel

Chanel est l'une des marques de luxe les plus connues au monde. Elle demeure pourtant la plus mystérieuse entre toutes. Depuis Paris et la rue Cambon, CHANEL, c'est à jamais Gabrielle - une femme ayant, dans un monde alors d'hommes, révolutionné l'élégance féminine. C'est aujourd'hui un groupe familial, une multinationale indépendante, un géant du luxe. Désinvolte, insolente, impatiente, Coco Chanel a fait du dépouillement le comble du luxe. Audacieuse, imprévisible, la marque plus que centenaire continue de surprendre à travers ses défilés hors normes, son mythique N°5, une joaillerie parmi les plus travaillées et ses soins à la pointe de l'innovation. A travers la transmission de savoir-faire inégalés, elle bâtit sa légende. De Coco à Karl Lagerfeld jusqu'à Virginie Viard, ce livre dévoile l'histoire fascinante de l'incarnation de l'élégance française dans le monde. Qui était vraiment Coco Chanel ? Comment ses plus grandes créations sont-elles nées ? Quel fut l'apport de Karl Lagerfeld ? Quelle tendance la nouvelle direction de la création donne-t-elle aujourd'hui ? Un livre écrin sur la plus grande marque de luxe français.