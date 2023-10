La nouvelle méthode chrono-dodo. Aider votre enfant à bien dormir, Edition

Votre enfant pleure dès que vous le couchez alors qu'il est fatigué ? Ne peut s'endormir que dans les bras, au sein ou avec une présence ? Débarque dans votre lit toutes les nuits ? Demande un rituel du coucher interminable ? Vous êtes épuisé, vous pensez avoir tout essayé ? Pas de panique ! Aude Becquart, qui rencontre ces problématiques tous les jours dans sa pratique, a élaboré une méthode bienveillante et sécurisante pour aider les enfants à s'endormir et à se rendormir seuls, quel que soit leur âge. Le secret ? Suivre à la lettre et en toute confiance la méthode Chrono-Dodo conçue par l'auteure. Les nouveautés : une méthode améliorée à partir des retours des lecteurs et des patients d'Aude, un texte enrichi et mis à jour à partir des nouvelles découvertes scientifiques en neurosciences appliquées aux enfants, et de nouveaux témoignages et cas pratiques LA NOUVELLE EDITION DE LA METHODE QUI A DEJA CONQUIS 20 000 FAMILLES ! UN OUVRAGE DECULPABILISANT QUI TRAITE DES PRINCIPAUX PROBLEMES DE SOMMEIL CHEZ L'ENFANT. REUSSITE EN 7 A 10 JOURS