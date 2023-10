Le dessin comme performance charnelle, émotionnelle et politique. Souriez avec Lika Nu?ssli comme devant une angoisse joyeuse... "Little Terror" de Lika Nu?ssli s'expérimente comme une performance. L'artiste saint-galloise nous confronte à des angoisses joyeuses en nous plongeant dans 72 pages de dessins portés par un souffle effréné et vivace, réalisés sur une période de deux mois lors d'une résidence à Nairs.