Le petit manuel pour aider les enfants à mieux respirer. Stress, troubles du sommeil, difficultés de concentration

50 % des enfants respirent par la bouche au lieu de respirer par le nez... et cela est épuisant ! Fatigue, surchauffe, stress, énervement, chute de l'attention... les conséquences sont nombreuses et peuvent avoir un grand retentissement sur son confort et ses performances scolaires. Alors suivez l'orthophoniste Rachel Dutordoir et apprenez à votre enfant, en quelques exercices, à respirer efficacement et naturellement.