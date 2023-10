Mêlant expertise santé et recettes, voici le guide indispensable pour prévenir le cancer, mais aussi pour adapter vos plats en fonction de votre traitements (chimio, radio, etc.), pour éviter les nausées, retrouver le goût, etc. Découvrez tous les conseils d'une oncologue et des recettes gourmandes anti-cancer. Au programme : Le point sur l'importance d'une alimentation adaptée, pour prévenir le cancer, et les aliments à privilégier pour lutter contre les effets négatifs des traitements. 20 aliments stars anti-cancer et leur fiche d'identité. 50 recettes gourmandes, simples et illustrées, de l‘entrée au dessert en passant par les en-cas.