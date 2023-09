L'ours des tavernes

- Un homme est mort. - Il en meurt tous les jours, c'est pas pour ça qu'on en fait toute une montagne. - Justement, ça s'est produit à la montagne. Gérard soupira, s'il recevait une carte postale des Pyrénées dans les prochains jours, faudrait pas qu'il s'étonne. Il jouait à faire sa mauvaise tête mais, au fond, ça le rassurait que Gabriel, d'une certaine façon, prenne le bon côté des choses. - Il est mort de quoi, ton homme ? - On l'a retrouvé déchiqueté à deux pas de sa porte, une paluche immense semble lui avoir écrabouillé la tête, il y avait de la cervelle sur deux mètres à la ronde, sa mère ne l'aurait pas reconnu, et ne le reconnaîtra pas. Seul un ours a pu faire un truc pareil.