J’assure en socio grâce aux séries. Les classiques de la socio en 16 séries

Les séries sont le reflet de nos sociétés. En exagérant leurs traits, elles nous permettent de prendre du recul et d'aborder les choses sous autre angle. Avec pédagogie, ce livre utilise les tensions des personnages de séries populaires pour expliquer les grandes questions, les grands concepts et les grands auteurs de la sociologie : classes sociales, socialisation, individuation, de Marx à Bourdieu en passant par Weber et Durkheim. Une façon ludique d'aborder les enjeux sociologiques ! Atypical et le concept d'inclusion - Baron noir et l'engagement - Breaking bad et le mérite - Columbo et l'habitus - Emily in Paris et les stéréotypes culturels - Euphoria et l'identité - Friends et la norme - Gossip girl et le déterminisme - Le jeu de la dame et le patriarcat - Malcolm et le déclassement social - Princesse Sarah et la résilience - Squid Game et la domination - The Shield et la déviance - Walking Dead et la violence légitime