Science, homéopathie et physique des hautes dilutions - Les secrets de l'eau enfin dévoilés

Le remède homéopathique n'est-il qu'un placebo ? Ou l'homéopathie est-elle la médecine nécessaire de demain ? Face au flou des informations médiatiques, qui mettent en avant tout et son inverse, on se rend compte que, finalement, le grand public sait peu de choses de cette pratique aujourd'hui. Pour autant, la science, et notamment la physique quantique, nous donnent des explications et nous orientent vers des applications concrètes de cette pratique de santé. Le but de cet ouvrage est de proposer une explication du fonctionnement de l'homéopathie, en se fondant sur une démarche scientifique, étayée par des expériences, des résultats de recherches et des modèles mathématiques. Tout ceci à travers des entretiens avec différents médecins et scientifiques, spécialisés en physique quantique, en médecine bactériologique, en virologie et en homéopathie.