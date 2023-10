Les inégalités dans le monde. n°121

Pour traiter efficacement et exhaustivement des inégalités dans le monde ce sujet il convient d'en aborder toutes les facettes. Il est nécessaire d'étudier les inégalités de richesse entes Etats d'une part, et au sein même de ces Etats d'autre part. Il faut également s'intéresser à la pauvreté de certaines populations ou groupes de population, mais aussi à la richesse et à la très grande richesse d'autres groupes de population. C'est aussi dresser un panorama des autres types d'inégalités, hommes-femmes, entre générations, etc. et analyser si celles-ci sont en croissance ou en décroissance. Et enfin il s'agit de faire un tour d'horizon de l'Asie, de l'Amérique latine (continent le plus inégalitaire au monde), de l'Afrique et de l'Europe qui demeure un continent relativement égalitaire en comparaison.