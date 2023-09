Planter pour les abeilles. L'api-foresterie adaptée aux espaces et aux enjeux d'aujourd'hui

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent et leur alimentation devient un enjeu majeur... Chacun de nous peut agir et planter pour que, demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s'adaptent et continuent à faire rêver. Plus de 70 portraits d'arbres, d'arbustes et de lianes indigènes et exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules...) dévoilent une diversité végétale qui apporte des solutions écologiques face au changement climatique. Ces espèces enrichissent la palette des amoureux des abeilles et permettent l'émergence d'une api-agroforesterie tant dans nos jardins que dans les espaces agricoles et urbains. Ces plantes assurent aux abeilles une alimentation saine, avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de résines à propolis, et permettent ainsi le maintien des ruchers en terres marginalisées - humides, sèches ou pauvres. Ces végétaux sont choisis, en complément de la flore usuelle, pour leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères adaptées aux canicules et aux hivers doux.