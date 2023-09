Les frères Westerly Tome 3 : Héritage et attraction royale

Le prince Magnus de Bartelebon ne pourra pas compter que sur sa fortune pour conquérir Rachelle. Après des années à jouer les médiatrices dans sa famille, Rachelle Westerly a besoin d'une pause. Son frère, une star de cinéma, lui a offert l'échappatoire parfaite. Mais dès le premier jour de ses vacances, au détour d'un tapis rouge, elle tombe directement dans les bras d'un prince... et du même genre de fortune que celle qui a brisé sa propre famille. Même si le charmant Magnus est presque tout ce qu'elle recherche, Rachelle sait que tomber amoureuse de lui serait une erreur royale, et pas seulement à cause de ses soi-disant fiançailles arrangées avec une princesse. Il sera peut-être maître de tout un royaume, mais elle reste maîtresse de son propre coeur. #RomanceContemporaine #PrinceHéritier #Tension #Sexy