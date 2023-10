L'amour menacé - La vengeance à deux visages

L'amour menacé, Carla Cassidy Qui en veut à Harper, la jolie pâtissière de Millsville, au point de clouer un message menaçant sur sa porte ? Une femme, jalouse de sa liaison avec Sam, le beau charpentier ? Un proche de ce dernier qui trouve leur couple mal assorti ? Ignorant le danger, tous deux filent le parfait amour. Mais, lorsque Harper échappe de peu à une tentative de meurtre, c'est le coeur brisé qu'elle décide de rompre avec Sam... La vengeance à deux visages, Delores Fossen Cash lâche un juron et se lève d'un bond. Que fait Delaney chez lui ? Et pourquoi s'est-elle glissée, nue, dans son lit alors qu'ils sont séparés depuis un an ? Mais, tandis que son ex tente de justifier sa présence au ranch, Cash comprend : elle a perdu la mémoire, elle croit qu'ils sont toujours fiancés et elle s'est réfugiée chez lui car un véhicule l'a prise en chasse alors qu'elle venait de sortir de l'hôpital...