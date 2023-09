L'avènement d'Urantia Gaïa - La Grande Prophétie Cosmique Tome 1

Grâce à Aranka, cette mystérieuse présence qui l'accompagne, le jeune Maëlik a acquis la capacité d'aller consulter les Annales Akashiques. Ces véritables mémoires du Temps vont lui permettre de découvrir qu'un combat invisible se déroule ici sur Terre, depuis des millénaires, entre l'Ombre et la Lumière. En effet, la Famille des Ténèbres, originaire d'Orion, met tout en oeuvre pour asservir secrètement notre monde. Mais parce que Maëlik en a le potentiel, La Grande Prophétie Cosmique pourrait enfin être accomplie par lui et conduire cette planète et son humanité vers sa mission originelle. " Votre Terre, de son vrai nom Urantia Gaïa, est détentrice du plus grand secret universel de tous les temps. " Avec ce roman initiatique, l'auteur signe un genre inédit associant science-fiction, mythologie et sagesse des peuples premiers. Il s'appuie de façon authentique sur les connaissances, les légendes et les prophéties de nos anciennes civilisations, mais aussi sur les dernières découvertes de la science corroborant la fin d'un cycle pour la planète et l'humanité. A travers cette quête initiatique humaine, planétaire et universelle, vous serez amené à revisiter vos systèmes de croyances et à redéfinir votre conception du réel.