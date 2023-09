Simplement différent - Trouble du spectre de l'autisme - S'accomplir pour réussir !

Dans ce poignant récit autobiographique, Eric Lépine nous raconte son parcours marqué à travers le temps par l'humiliation, le rejet, l'agression, la dépression et les tentatives de suicide. Pourtant, il est aussi animé d'une grande bienveillance, d'amour pour son prochain, de détermination et d'une créativité qui le pousse à innover dans différents domaines. Désireux de s'accomplir tant personnellement que professionnellement, il tiendra le coup pendant de longues années en se fabriquant un personnage socialement acceptable, mais qui ne reflète en rien qui il est vraiment dans ses aspirations profondes. En 2003, année où il apprend que son fils Alexis est atteint du trouble du spectre de l'autisme, Eric se dévoue, en père aimant, pour donner à ce dernier les outils dont il a besoin pour s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie. Chemin faisant, il apprendra qu'il est Asperger et entamera dès lors une transformation qui lui fera découvrir dans un premier temps les bienfaits de l'hypnose thérapeutique holistique. Des portes s'ouvriront alors devant lui, qui lui donneront accès aux enseignements de certains des grands noms du développement personnel et professionnel. Inspiré et enflammé, il décide d'être qui il est et apprend à croire en ses rêves, à prêter l'oreille à sa puissante intuition, et enfin à se démarquer et à innover en mettant la lumière sur les personnes différentes qui, comme lui, veulent s'épanouir et s'accomplir.