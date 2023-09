Discussion avec DS. Je ne suis pas une apparition

J'ai l'impression qu'il faudrait maintenant écrire, pour les femmes, des rôles que l'on a toujours écrit pour les hommes, c'est-à-dire des rôles équivalents de Hamlet, de Macbeth, des personnages où les femmes pensent, où les femmes agissent et qui donnent envie de participer aux choses et d'avoir des vies aventureuses. " Delphine Seyrig Raphaëlle Rousseau prend au mot Delphine Seyrig en composant une discussion imaginée entre elle et l'icone des années 1960, Delphine Seyrig elle-même. Cette pièce de théâtre vient interroger avec humour et passion la façon de prendre sa place en tant que femme, en tant qu'actrice. Cette conversation résonne en nous, que l'on soit homme, femme, comédienne ou autre ; dans un dialogue entre l'intime et l'universel.