"Nous sommes les enfants du soleil de Sirius. Sirius est le nom de notre étoile-mère. Notre planète est un haut lieu vibratoire. Elle est également la planète d'origine de nos amis cétacés, les dauphins et les baleines des océans. Nous sommes invités à apprivoiser ce plan terrestre qui nous semble bien souvent étranger et hostile au départ. Nos parents seront guidés dans ces pages pour nous offrir une éducation lumineuse et épanouissante, afin de simplifier notre intégration sur cette belle planète Terre".