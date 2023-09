Pourquoi la gauche a perdu. Et comment elle peut gagner

Ce livre propose un état des lieux de la gauche française . Il analyse les raisons qui la placent aujourd'hui dans ses très basses eaux électorales. Pour cela, il se réfère à l'histoire, la plus lointaine comme la plus récente, et il mobilise au maximum les connaissances disponibles (études, sondages, données électorales). Il s'agit ici d'une réflexion engagée, mais non partisane. L'auteur propose une analyse lucide et sans détour de ce qui pénalise la gauche, sans conclure à la fatalité du déclin. Il se veut fidèle à la formule proposant de marier le "pessimisme de l'intelligence" et "l'optimisme de la volonté" . L'analyse s'accompagne d'annexes historiques et d'un appareil statistique qui permet à chacun. e de prolonger librement sa réflexion.