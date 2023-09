La saltimbanque

La violoncelliste romande Estelle Revaz déroule ici le fil de son existence, de son village natal aux quatre coins du monde. Formée dans les plus grandes écoles de France et d'Allemagne, elle parcourt le monde en saltimbanque dès l'adolescence. Mais aux paillettes de la scène répondent les doutes d'une personnalité sensible et exigeante, de même que la brutalité de la réalité. Ainsi, lorsque survient la crise du Covid-19, la jeune femme se bat pour la survie des actrices et acteurs culturels en Suisse. Elle puise au plus profond d'elle-même pour poursuivre sa carrière artistique et livrer en parallèle un combat politique dans les arcanes de la Berne fédérale. Une foi inébranlable l'anime, celle de changer les choses et d'aller au bout de ses rêves.